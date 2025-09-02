Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Paulo Botto Sousa era presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.
João Paulo Botto Sousa era presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.DR
Cultura

João Paulo Botto Sousa assume presidência da Fundação Côa Parque

Ex-presidente do município de Foz Côa assume a liderança da entidade que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa, em substituição de Aida Carvalho, que agora é deputada do PS.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

O novo conselho diretivo da Côa Parque – Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa entra em funções esta terça-feira, dia 2 de setembro, para um mandato de cinco anos e será presidido por João Paulo Botto Sousa. O até aqui vogal não executivo e presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa desde 2021, foi indicado pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. À agência Lusa, João Paulo Botto Sousa disse que renunciou esta segunda-feira, dia 1 de setembro, ao cargo de presidente do município.

A Fundação é a entidade que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa. O novo presidente substitui Aida Carvalho, docente no Instituto Politécnico de Bragança, que estava na presidência da Fundação Côa Parque desde março de 2021 e que assumiu em junho o lugar de deputada à Assembleia da República pelo PS.

João Paulo Botto Sousa era presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa.
Nadir Afonso e Amadeo de Souza-Cardoso em exposição no Museu do Côa

Na altura da saída, Aida Carvalho revelou que deixou preparada a curadoria científica e técnica de uma grande exposição dedicada a Pablo Picasso para o Museu do Côa. Na altura, à agência Lusa, disse que “caberá agora ao próximo conselho diretivo da Fundação Côa Parque decidir se quer ou não manter esta exposição e em que contexto. A proposta está feita para que o museu a acolha, através do Museu Picasso [de Barcelona]”.

Patente nesta altura no Museu do Côa e até 2 de novembro está a exposição Nadir Afonso: Território de Absoluta Liberdade.

Museu do Côa.
Museu do Côa.DR

Diamantino Manuel Ínsua Pereira, docente na Universidade do Minho doutorado em Geologia, é o novo vice-presidente, por proposta do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, informa em comunicado o gabinete da ministra da Cultura, Juventude e Desporto.

Já a Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa indicou para vogal não executiva Ana Maria Proença Filipe, vereadora do município desde 2021, e especialista em património arquitetónico e artístico, assume funções de vogal não executiva.

Em funções como vogal não executiva mantém-se Sandra Albertina da Silva Nogueira Vinhais Sarmento, nomeada por proposta da ministra do Ambiente.

Museu do Côa
Ministério da Cultura, Juventude e Desporto

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt