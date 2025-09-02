João Paulo Botto Sousa assume presidência da Fundação Côa Parque

O novo conselho diretivo da Côa Parque – Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa entra em funções esta terça-feira, dia 2 de setembro, para um mandato de cinco anos e será presidido por João Paulo Botto Sousa. O até aqui vogal não executivo e presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa desde 2021, foi indicado pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. À agência Lusa, João Paulo Botto Sousa disse que renunciou esta segunda-feira, dia 1 de setembro, ao cargo de presidente do município.A Fundação é a entidade que gere o Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa. O novo presidente substitui Aida Carvalho, docente no Instituto Politécnico de Bragança, que estava na presidência da Fundação Côa Parque desde março de 2021 e que assumiu em junho o lugar de deputada à Assembleia da República pelo PS. .Nadir Afonso e Amadeo de Souza-Cardoso em exposição no Museu do Côa. Na altura da saída, Aida Carvalho revelou que deixou preparada a curadoria científica e técnica de uma grande exposição dedicada a Pablo Picasso para o Museu do Côa. Na altura, à agência Lusa, disse que “caberá agora ao próximo conselho diretivo da Fundação Côa Parque decidir se quer ou não manter esta exposição e em que contexto. A proposta está feita para que o museu a acolha, através do Museu Picasso [de Barcelona]”.Patente nesta altura no Museu do Côa e até 2 de novembro está a exposição Nadir Afonso: Território de Absoluta Liberdade. . Diamantino Manuel Ínsua Pereira, docente na Universidade do Minho doutorado em Geologia, é o novo vice-presidente, por proposta do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, informa em comunicado o gabinete da ministra da Cultura, Juventude e Desporto.Já a Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa indicou para vogal não executiva Ana Maria Proença Filipe, vereadora do município desde 2021, e especialista em património arquitetónico e artístico, assume funções de vogal não executiva. Em funções como vogal não executiva mantém-se Sandra Albertina da Silva Nogueira Vinhais Sarmento, nomeada por proposta da ministra do Ambiente.