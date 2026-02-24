Já foi escolhida a atriz para ser a nova Dana Scully no 'reboot' de 'X-Files'

Foi oficialmente aprovado o reboot de X-Files/Ficheiros Secretos, que será realizado por Ryan Coogler, cineasta de Pecadores e Black Panther, e transmitido no Hulu, um dos serviços de streaming da Disney (disponível em Portugal no Disney+).A atriz Danielle Deadwyler, de The Harder They Fall, foi a escolhida para assumir o papel de Dana Scully, que era protagonizado por Gillian Anderson, como agente do FBI.O episódio-piloto, escrito e realizado por Coogler, abrirá a porta para uma série, produzida pelo Hulu.A história voltará centrar-se em dois agentes "altamente condecorados, mas completamente diferentes", que "formam um laço improvável quando são destacados para uma divisão há muito desativada dedicada a casos que envolvem fenómenos inexplicáveis".Um dos agentes será precisamente Deadwyler, de 43 anos, que participou em filmes nomeados para os Óscares Justiça para Emmett Till (2022) e A Lição do Piano (2024).Coogler revelou o seu envolvimento na série em abril do ano passado, num podcast durante a promoção de Pecadores. "Há muito tempo que estou entusiasmado com isto e estou entusiasmado por voltar. Alguns destes episódios, se fizermos o nosso trabalho corretamente, serão realmente assustadores", afirmou na altura.O cineasta acrescentou que falou com a Scully original, "a grande Gillian Anderson", sobre uma possível participação especial ou aparição no reboot. "Ela é incrível. Esperemos que se possa envolver de alguma forma", acrescentou.. A atriz britânica, por seu lado, abriu a porta ao seu envolvimento na série, tendo considerado Coogler "a pessoa perfeita" para assumir o desafio.The X-Files começou em 1993 e teve nove temporadas até 2001, às quais se somaram mais em 2016.