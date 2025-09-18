Iron Maiden atuam no Estádio da Luz em julho do próximo ano

A banda britânica Iron Maiden vai atuar no Estádio da Luz, em Lisboa, em 07 de julho do próximo ano, um ano depois da passagem pela MEO Arena, também na capital portuguesa, anunciou esta quinta-feira, 18 de setembro, a promotora.O concerto vai acontecer no âmbito da digressão “Run For Your Lives”, a mesma da mais recente passagem por Lisboa, por a banda “estar a adorar” a ‘tournée’.“Os fãs têm sido incríveis, o alinhamento está perfeito para o 50.º aniversário, o espetáculo é, provavelmente, o nosso melhor de sempre e a procura de bilhetes tem sido extraordinária, com praticamente tudo esgotado e mais de um milhão de fãs presentes. Por isso, pensamos que deveríamos fazer mais alguns concertos na Europa antes de seguir para outras partes do mundo”, afirmou o baixista Steve Harris, citado em comunicado.Na mesma nota à imprensa, o ‘manager’ do conjunto britânico, Rod Smallwood, mostrou-se satisfeito por “a grande maioria dos fãs” ter respeitado o pedido “para limitar severamente o uso de telemóveis nos concertos, mantendo-os idealmente no bolso durante toda a atuação, especialmente nas áreas de pé em frente ao palco”“Infelizmente houve exceções, mas, na generalidade, a compreensão e a cooperação dos fãs fez uma diferença colossal na atmosfera de cada concerto, aumentando enormemente o prazer da banda e do público”, acrescentou.Fundados em 1975, os britânicos Iron Maiden têm sido presença recorrente em Portugal. O baixista Steve Harris chegou a ter um bar em Faro durante mais de 20 anos e a banda foi mesmo cabeça de cartaz da edição de 2011 da Concentração de Motos da capital algarvia.O primeiro disco dos Iron Maiden com Bruce Dickinson na voz, “The Number of the Beast” (1982), projetou-os em definitivo para a linha da frente do género musical, sendo autores de múltiplos clássicos dentro do metal como “Somewhere in Time” e “Fear of the Dark”.Os bilhetes – com valores entre 65 e 90 euros, segundo o ‘site’ do SL Benfica - vão estar em pré-venda nas lojas FNAC durante 24 horas em 23 de setembro, com a venda geral a acontecer a partir de dia 27..Bruce Dickinson: De vocalista dos Iron Maiden a empresário da aviação