Festas na Rua estão de regresso a Lisboa a partir de dia 6

As Festas na Rua estão de regresso a Lisboa de 6 a 21 de setembro com concertos e atividades gratuitos ao ar livre.O programa arranca com o concerto da orquestra Gulbenkian no dia 6 e Fernando Pereira & The New Age Band no dia 7 no Parque Verde dos Olivais. No Jardim do Palácio da Alfarrobeira, a Orquestra de Jazz do Funchal e a dupla Mano a Mano irão atuar no dia 11 de setembro.Já no Museu de Lisboa, o jardim do Palácio Pimenta vai receber a Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal e o John O’Gallagher. Nas Escadinhas do Mercado do Forno do Tijolo está programada uma nova edição do Cinema no Estendal, quatro sessões de filmes premiados na edição do ano passado do Queer Lisboa, e no dia 13 com uma seleção do coletivo O Pátio que organiza o evento. Entre 17 e 21 de setembro no Terreiro do Paço estão programadas várias atividades organizadas pela Direção dos Serviços de Turismo de Macau com a participação de vários artistas macaenses e portugueses, como Márcio Furtado, Don Fran, Born to Fail e Inês Coito. Haverá ainda uma atuação da Cuca Roseta, um espetáculo de drones e fogo de artifício sobre o rio Tejo.