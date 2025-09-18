Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Hoje octogenário, Una Liutkus tinha 24 anos quando fotografou Fidel.
Hoje octogenário, Una Liutkus tinha 24 anos quando fotografou Fidel. Leonardo Negrão
Cultura

Como Fidel se deixou fotografar por um jovem francês no verão de 1964

Una Liutkus mostra em Lisboa fotografias que tirou do líder cubano quando tinha 24 anos e foi ver a revolução de perto. Fidel Castro interessou-se por Evelyne Pisier, amiga de Una, que abriu portas.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Fotografia
Exposição
Chapitô
ediçao impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt