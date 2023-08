O libreto está escrito em francês mas a música evoca, desde a abertura, a indomável sensualidade da Andaluzia. Como se Georges Bizet tivesse antecipado, em mais de meio século, os versos de Federico García Lorca (esse andaluz universal): "A Carmen está bailando/pelas ruas de Sevilha/Tem brancos os cabelos/e brilhantes as pupilas/Meninas, cerrai as cortinas!" Incapazes de resistir à sedução da fatal habanera, será de cortinas bem abertas sobre uma das óperas mais representadas de sempre que os espectadores assistirão esta 6ª feira à abertura de mais uma edição do ÓperaFest. No jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, às 21 horas, repetindo nos dias 19, 21, 23 e 25 de agosto.

Encenada pelo português Tónan Quito e com direção musical de Jan Wierzba, esta versão de Carmen conta com as interpretações de Cátia Moreso (impressionante no papel principal): Rodrigo Porras Garulo e Leonel Pinheiro (como Don José, o segundo nos espetáculos dos dias 21 e 23) Christian Luján (Don Escamiglio), Alexandra Bernardo (Micaela), Filipa Portela (Frasquita), Ana Rita Coelho (Mercedes) e Ricardo Rebelo Silva (Zuniga), entre outros. Para a diretora do Operafest, a soprano Catarina Molder, não poderia haver melhor maneira de abrir a programação deste ano:"Esta quarta edição começa com os grandes clássicos para chegar a todos os públicos, mas tem um mote: Entre o Céu e o Inferno: Do prazer supremo ao medo mais profundo. A Carmen é um bom exemplo disso mesmo porque a sua protagonista está condenada por querer ser uma mulher livre. Ela vai do céu da sedução, que não o chega a ser porque ela está sempre ameaçada pelo desejo dos homens, que acaba por a devorar, à morte na praça pública."