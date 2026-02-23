NASA forçada a adiar novamente lançamento da missão lunar Artemis II

A NASA viu-se forçada a adiar uma vez mais o lançamento da sua viagem de regresso à Lua.A missão Artemis II estava inicialmente planeada para ser lançada em 2019, mas sofreu vários atrasos desde então, devido a problemas com a nave espacial que levará os astronautas à volta da Lua e de regresso à Terra.Os problemas pareciam ter sido resolvidos, tendo a missão Artemis sido agendada para o início de março deste ano, mas agora foram anunciados novos adiamentos que farão com que a missão não seja iniciada antes de abril.O foguetão foi levado até à plataforma de lançamento e passou com sucesso por um "ensaio geral na água", no qual foi abastecido e realizada a contagem decrescente, mas a NASA será obrigada a levar a aeronave de volta para o hangar. Em causa uma avaria no fluxo de hélio num dos estágios do foguetão. O hélio é necessário para purificar os motores e manter os tanques de combustível à pressão correta para garantir que o foguetão pode levantar voo em segurança.A NASA havia anunciado que pretendia lançar o foguetão a 6 de março, após um grande teste em condições reais, o que não irá acontecer.O foguetão irá sim realizar uma viagem de cerca de 6,4 quilómetros de volta ao hangar nesta terça-feira, se o tempo o permitir."É necessário regressar ao Edifício de Montagem de Veículos (VAB) no Centro Espacial Kennedy para determinar a causa do problema e corrigi-lo", disse a NASA em comunicado.A missão Artemis II conta com uma tripulação de quatro astronautas, três norte-americanos e um canadiano.Esta missão, que vai partir da Florida, no sudeste dos Estados Unidos, terá uma duração de cerca de dez dias e será o primeiro voo tripulado à volta da Lua em mais de 50 anos.A NASA tinha cinco janelas de lançamento possíveis em março e também anunciou seis janelas possíveis em abril.