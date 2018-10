Inauguradas sábado escadas rolantes para ligar Martim Moniz ao Castelo

"Este troço, de 32 metros, com um desnível de 13 metros, representa um investimento da EMEL de cerca de 830 mil euros e insere-se no Percurso da Mouraria, parte integrante do Plano Geral de Acessibilidades Suaves e Assistidas à Colina do Castelo, que irá ligar a Praça do Martim Moniz ao Castelo", avançou a empresa responsável pela mobilidade na capital, indicando que a utilização das "Escadinhas da Saúde" será gratuita.

As escadas rolantes a céu aberto, as "Escadinhas da Saúde", foram projetadas pelo arquiteto João Favila e "vão facilitar o acesso da Praça Martim Moniz à Rua Marquês Ponte de Lima e a circulação pedonal nesta zona da cidade".

Assim, a empresa responsável pela mobilidade na cidade de Lisboa pretende "ajudar a vencer, sem esforço, o desnível existente e a melhorar o dia-a-dia de quem reside, trabalha e visita" as zonas do Martim Moniz e do Castelo.

"Numa segunda fase, este percurso será complementado por mais dois troços, sendo um pedonal e outro mecânico, para facilitar o acesso entre o Martim Moniz e o interior do Castelo de São Jorge", revelou a EMEL, em comunicado.

Já em 1998, a Câmara Municipal de Lisboa anunciava a instalação de uma escada rolante para ligar o Martim Moniz ao Castelo de São Jorge, prevendo que começasse a funcionar ainda nesse mesmo ano, mas que tal dependia de um acordo de financiamento com uma entidade privada através da permuta de uma propriedade municipal.

"Se tudo correr bem, a escada pode estar a funcionar já no verão, já que pode ser instalada em cinco meses", disse, na altura, Vitor Costa, responsável pelos pelouros do turismo e reabilitação urbana dos bairros históricos na Câmara de Lisboa, mas tal não aconteceu.

Depois de 1998, as últimas notícias sobre o projeto foram em 2016, com a EMEL a informar que as escadas rolantes para ligar a praça do Martim Moniz ao Castelo de São Jorge estariam em funcionamento "no final de 2016/início de 2017".

Após os sucessivos atrasos, a EMEL inaugura este ano o projeto "Escadinhas da Saúde".

A cerimónia de inauguração vai ter início na Praça Martim Moniz, pelas 12.30 de sábado, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do vereador da Mobilidade e Segurança, Miguel Gaspar, e do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho.

Além deste projeto, a EMEL tem vindo a desenvolver "um conjunto de intervenções de reabilitação e de construção de meios mecânicos, com o objetivo de promover a mobilidade e facilitar a deslocação pedonal em Lisboa", designadamente os Elevadores da Rua Fanqueiros/Rua da Madalena e Chão do Loureiro, que facilitam a ligação da Baixa ao Castelo; o Elevador da Rua Norberto Araújo, junto às Portal do Sol; e o Elevador de Entre Campos, que permite a passagem sobre a linha de comboio a pessoas com mobilidade reduzida.

Enquanto empresa responsável pela mobilidade na capital, a EMEL está, ainda, a trabalhar no âmbito das acessibilidades suaves à Colina do Castelo, com projetos de construção de um funicular, que ligará a Rua dos Lagares, na Mouraria, ao miradouro Sophia de Mello Breyner, na Graça, e de um elevador, que permitirá vencer o desnível entre o Campo das Cebolas e a Sé de Lisboa.