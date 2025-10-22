Securitas Direct passa a ser Verisure em Portugal, reafirmando a sua liderança na segurança profissional monitorizada

A Securitas Direct passa oficialmente a chamar-se Verisure também em Portugal, alinhando-se à identidade global do grupo a que já pertencia e que é líder em segurança profissional monitorizada na Europa e América Latina a proteger pessoas, lares e pequenos negócios. Em Portugal, apenas o nome muda, dando continuidade à confiança construída ao longo de mais de duas décadas sob o nome Securitas Direct, com talento, tecnologia e experiência que continuarão a posicionar a empresa como líder no seu segmento em Portugal. A mudança de nome foi motivada também pelo facto de Verisure já estar presente no dia a dia dos clientes e, pela entrada da Verisure na Bolsa de Estocolmo, no passado dia 8 de outubro - a maior entrada em bolsa da Europa dos últimos três anos -, e marca a consolidação de uma identidade única nos dezassete países onde a empresa opera.Esta transição representa mais do que uma nova identidade, é a afirmação da liderança e da confiança de milhões de clientes, com a missão de continuar a ser a primeira a proteger os portugueses, com a mesma excelência no serviço pela qual é reconhecida pelos seus clientes. “Somos a mesma empresa de sempre, apenas unificámos o nosso nome a nível global, com o objetivo de continuarmos a ser os primeiros a proteger os portugueses. Esta mudança vem dar continuidade à missão da Securitas Direct em proteger pessoas, famílias e pequenos negócios com o mesmo compromisso, o mesmo serviço e a mesma equipa em que os clientes jáconfiavam”, afirma Bernardo Maia Ferreira, Diretor de Operações da Verisure em Portugal, antes Securitas Direct. .A empresa continuará a apostar em três pilares estratégicos – liderança, tecnologia e inovação, e excelência no serviço - e destaca a importância do equilíbrio entre a componente humana e o avanço tecnológico. A Verisure desenvolve tecnologia própria, com destaque para o sistema PreSense™, que recorre a inteligência artificial, para identificar padrões de risco em tempo real e gerar modelos preditivos para apoiar as equipas na verificação imediata dos alarmes. A combinação entre tecnologia e intervenção humana - “pessoas que protegem pessoas” - continua a definir a filosofia da empresa, que entende a tecnologia como uma ferramenta ao serviço das pessoas.Para os clientes, a mudança será essencialmente simbólica. A única alteração visível será a atualização da placa dissuasora nas próximas visitas técnicas. A equipa, os sistemas, a aplicação móvel e os contactos de emergência permanecem inalterados. .A segurança em númerosEm Portugal, um em cada dois portugueses confia na marca para proteger o seu lar ou o seu negócio. A Verisure em Portugal, antes Securitas Direct, é reconhecida pela fidelização dos clientes, que permanecem, em média, mais de 15 anos, e pela excelência no serviço, sendo a única empresa do setor considerada pelo décimo ano consecutivo como a Escolha do Consumidor. Para além destas distinções, foi também reconhecida com: o Prémio Cinco Estrelas 2025 na categoria “Segurança - Alarmes”; Produto do Ano 2025, com a tecnologia PreSenseTM e Fechadura Inteligente; Marca Recomendada no Portal da Queixa e, anível corporativo, com os certificados do Great Place to Work e da Igualdade Slarial.O compromisso da Verisure traduz-se também em resultados concretos. O Barómetro de Segurança, ferramenta criada pela Verisure para disponibilizar à população portuguesa dados relevantes sobre ocorrências registadas em todo o país, mostra uma redução de cerca de um terço no número total de ocorrências reais atualmente em 2025 face ao ano anterior, apesar de o número de clientes ter aumentado quase 5%. Os roubos, emergências médicas e incêndios diminuíram significativamente, refletindo a importância das medidas de dissuasão, deteção, verificação e intervenção, que levam a agora Verisure em Portugal a responder em média em menos de 20 segundos a qualquer situação.Com presença global e tecnologia de ponta desenvolvida internamente, a Verisure prepara-se para o futuro com a mesma missão que a acompanha desde 1988: proteger pessoas, lares e pequenos negócios. Em Portugal, essa promessa mantém-se inalterada, apenas com um nome mais forte e que reflete toda a sua experiência e conhecimento internacional, que o consolida como líder no seu segmento em Portugal, Europa e América Latina, estando a um passo de se converter na empresa líder mundial em alarmes.