O projeto da Elledgy Media e Kevin Spacey promete tornar Portugal mais atrativo para investimentos

A empresa portuguesa Elledgy Media, que colabora com marcas de renome mundial, e a estrela de Hollywood Kevin Spacey apresentaram no Festival de Cinema de Veneza um dos projetos mais ambiciosos dos últimos anos – a trilogia cinematográfica Holiguards Saga: The Portal of Force. Espera-se que esta iniciativa transforme o vasto interesse e atenção internacional em investimentos concretos para Portugal.Um arranque em Veneza que chamou a atenção do mundo Um arranque em Veneza que chamou a atenção do mundoA estreia do trailer da primeira parte da trilogia Holiguards aconteceu durante a 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza. Foi lá que a produtora e fundadora da Elledgy Media, Elvira Paterson, juntamente com Kevin Spacey, apresentaram ao público o trailer da futura saga de ficção científica.O evento contou com um jantar de gala e uma apresentação exclusiva no lendário Harry’s Bar do Hotel Cipriani, reunindo 50 convidados selecionados. A esplanada foi decorada com flores frescas trazidas diretamente de Portugal.O filme e a sua apresentação, que despertaram o interesse de investidores e meios de comunicação internacionais, foram destacados em veículos de referência como a Variety, The Hollywood Reporter, entre outros.Porquê Portugal? A ideia de transferir parte da produção para Portugal pertence a Elvira Paterson. Para ela, Lisboa tornou-se não apenas um segundo lar, mas também um lugar onde podem nascer projetos de escala global.«Para mim, o mais importante não é apenas fazer cinema, mas construir um sistema que beneficie o país, a sua economia e o seu povo. O nosso objetivo é realizar as principais filmagens das próximas partes da saga Holiguards aqui em Portugal», sublinha a produtora.Esta escolha é estratégica: Portugal está a consolidar-se como um país capaz de oferecer não apenas cenários deslumbrantes, mas também condições atrativas para investidores internacionais..Perspetivas: investimentos e uma “nova geografia cinematográfica”Com a estreia em Veneza, Elvira Paterson e Kevin Spacey não apresentaram apenas um novo projeto, mas também lançaram um desafio à própria estrutura da indústria. Apostar em Portugal abre ao país a possibilidade de se tornar um novo centro de produção cinematográfica na Europa.A trilogia Holiguards Saga pode tornar-se um exemplo de como iniciativas culturais internacionais são capazes de transformar-se em investimentos económicos de longo prazo, elevando Portugal a um novo patamar na indústria do cinema..Elledgy Media: experiência a nível globalA Elledgy Media consolidou, em poucos anos, o seu estatuto de empresa que atua na interseção entre cinema, cultura e negócios. A companhia já colaborou com grandes nomes de Hollywood, como Kevin Costner, Jean-Claude Van Damme, Sean Penn e Keanu Reeves.Além disso, a Elledgy Media desenvolveu projetos internacionais de publicidade para marcas icónicas como Dolce & Gabbana, Mercedes-Benz e BMW.