Lidl reforça compromisso com a sustentabilidade ao apoiar a iniciativa Re-Store Portugal da WWF

O Lidl Portugal é o parceiro impulsionador desta primeira fase.Com o objetivo de restaurar a natureza e promover o bem-estar das comunidades, a iniciativa Re- Store Portugal aposta na regeneração ecológica como via para conservar habitats e espécies, gerar prosperidade e fortalecer a resiliência dos territórios. Com ações no terreno e monitorização previstas até 2030, o projeto alia ciência, ação local e compromisso coletivo, convidando toda a sociedade a participar na reconstrução dos ecossistemas nacionais.De acordo com Ângela Morgado, Diretora Executiva da WWF Portugal, “Restaurar a natureza é reforçar a infraestrutura natural do país – aquela que sustenta silenciosamente a nossa economia, a saúde pública e o bem-estar coletivo.” Com base num estudo abrangente, a WWF Portugal tem identificadas nove áreas prioritárias: Parque Nacional da Peneda-Gerês, Ria de Aveiro, Serra da Estrela, Serras de Aire e Candeeiros, Rio Tejo, Estuário do Tejo, Vale do Guadiana, Serra do Caldeirão e Ria Formosa.A iniciativa foi apresentada em Almada, junto ao Estuário do Tejo, uma das três áreas onde os trabalhos terão início, a par da Serra do Caldeirão e do Gerês, escolhidas para garantir impacto e sustentabilidade.Lidl: parceiro impulsionador da primeira faseO Lidl Portugal tem sido um parceiro estratégico desde o arranque do projeto, financiando com cerca de 100 mil euros o estudo de viabilidade, a construção da plataforma digital (onde qualquer pessoa poderá “comprar futuro” adicionando ações de restauro ao seu carrinho virtual) e o lançamento da campanha.Segundo Vanessa Romeu, Diretora de Corporate Affairs do Lidl Portugal, “no ano em que celebramos o 30.º aniversário em Portugal, orgulhamo-nos de nos associarmos a uma iniciativa tão importante para a recuperação dos ecossistemas, junto das comunidades onde estamos inseridos. O nosso apoio à Re-Store Portugal reflete a nossa convicção de que o compromisso com a sustentabilidade vale mesmo a pena, traduzindo-se numa promessa de valor acrescentado para a sociedade e para o ambiente. É com orgulho que participamos neste projeto desde o início, tendo financiado o estudo e a criação da plataforma digital. Ao disponibilizarmos os sacos solidários em loja, conseguimos levar este apoio ainda mais longe, com a adesão dos nossos clientes, o que nos permitirá arrancar com o restauro de 30 hectares na Serra do Gerês”, completa.Para Ângela Morgado, “o compromisso do Lidl é um exemplo a seguir por outras organizações. Precisamos de passar das palavras às ações e restaurar a natureza sem hesitações. Contar com o Lidl nesta iniciativa é muito importante e transformador.”.O Lidl Portugal é o parceiro impulsionador da primeira fase do Re‑Store Portugal da WWF, tendo contribuído com cerca de 100 mil euros para financiar o estudo de viabilidade, a plataforma digital e o arranque da campanha..Compromisso coletivo e visão de futuroO Re-Store Portugal desenvolverá ações de restauro ecológico, proteção de espécies e recuperação de habitats degradados, envolvendo comunidades locais e cidadãos. O projeto está alinhado com a Lei do Restauro da Natureza da União Europeia, que determina que todos os Estados-Membros recuperem pelo menos 20% das áreas degradadas até 2030. Em Portugal, esta meta pode traduzir-se numa oportunidade para fomentar a inovação, o financiamento e a participação social, preparando o caminho para o futuro Plano Nacional de Restauro da Natureza.A iniciativa conta ainda com o apoio institucional do ICNF, APA, GRACE e BCSD Portugal, reforçando a importância de um esforço conjunto entre ciência, empresas e sociedade civil para restaurar a natureza e construir um futuro mais sustentável.