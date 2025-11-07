Até -40% de desconto nos Black Days Antarte: o design que transforma a casa

Há algo de mágico em renovar a casa antes do Natal. É o momento em que o conforto se veste de elegância, em que cada espaço pede uma nova energia e o design ganha propósito. Este ano, a Antarte antecipou a Black Friday com descontos até 40% em peças que unem estética, conforto e funcionalidade para transformar a casa num verdadeiro refúgio de bem-estar. Imagine o som suave da chuva lá fora, um sofá que o envolve, uma mesa que convida à conversa. É esse o espírito dos Black Days Antarte: criar ambientes que inspiram serenidade e partilha, com entrega garantida até ao Natal para quem compra até 16 de novembro..Sala de estar: onde o conforto encontra o estiloO coração da casa merece ser vivido com prazer. Sofás amplos e ergonómicos, de linhas suaves e tecidos aconchegantes, assumem o papel principal. À volta, mesas de centro esculturais e móveis TV elegantes completam o cenário com uma harmonia visual que só o design Antarte consegue alcançar. São peças que não seguem tendências: criam-nas..Quarto: o refúgio que o descanso pedeO quarto é mais do que o lugar onde se dorme: é o espaço onde o corpo e a mente encontram equilíbrio. As camas da Antarte, com estética intemporal, são o ponto de partida para um novo conceito de descanso. Cada detalhe, dos acabamentos às mesas de cabeceira personalizáveis, é pensado para promover calma, conforto e elegância discreta..Sala de jantar: o palco das celebraçõesOs momentos mais felizes acontecem à mesa. As mesas de jantar Antarte, com versões extensíveis e uma variedade de acabamentos, transformam o quotidiano em celebração. À volta delas, cadeiras personalizáveis em tecidos e tons que refletem o estilo de quem as escolhe, e aparadores intemporais e consolas que acrescentam sofisticação à decoração..Personalizar é o novo luxoNa Antarte, a beleza nasce da autenticidade. Com descontos até 40%, cada peça pode ser feita ao seu estilo: do tecido ao acabamento, da madeira ao tom metálico. E para quem procura orientação, designers de interiores estão disponíveis em todas as lojas Antarte, ajudando a criar espaços equilibrados, funcionais e cheios de personalidade. O resultado? Uma casa onde o design se transforma em bem-estar.Não espere pela Black Friday: o momento é agora. 📍 Descubra mais em antarte.pt ou nas lojas Antarte (abertas diariamente das 10h às 20h).