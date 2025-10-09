Revista de Imprensa: Cessar-fogo em Gaza e incerteza em França

O anúncio feito por Donald Trump ontem, ao final da noite, e está a fazer correr tinta em todo mundo: as principais manchetes estão esta manhã de quinta-feira, 9 de outubro, em constante atualização, após a primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas ter sido firmada.Em cima da mesa está a retirada das tropas israelitas e a libertação dos reféns por parte do grupo palestiniano. Um dia depois de se ter assinalado dois anos do conflito, há uma nova réstea de esperança.Dos jornais norte-americanos aos europeus, outra notícia que faz capa dos jornais é o possível anúncio de um novo primeiro-ministro em França, depois de Macron já ter sinalizado que não está disponível para ir a eleições. Em Portugal, o Público dá manchete ao facto de mais de 100 crianças serem "devolvidas" a instituições depois de serem postas à guarda de famílias, enquanto o JN dá conta de que os municípios arrecadaram, até agosto, 2,71 mi milhões de euros em impostos, com o imobiliário a garantir metade da receita fiscal das autarquias.Nos desportivos, os destaques tanto da Bola como do Record vão para os insultos que os dirigentes Porto, Sporting e Benfica têm trocado entre si.Já nos económicos, para além da antecipação do Orçamento do Estado para 2026, cuja proposta vai ser apresentada esta quinta-feira, o Negócios destaca o facto de o Governo estar a ser pressionado para avançar com novidades à tributação das contas-poupança, enquanto o Jornal Económico realça o impacto que as tarifas de 50% sobre o aço terão no setor da metalomecânica.