A banda liderada por James Murphy anunciou mais uma data no Coliseu de Lisboa, devido à elevada procura do público. Dia 21 de junho também tocam e os bilhetes estão à venda

Não se vendem mais de quatro bilhetes por pessoa, avisa a produtora Everything is New,, Os LCD Soundsystem abriram uma nova data no palco lisboeta, cumprindo assim três noites consecutivas no Coliseu de Lisboa, de 19 a 21 de junho. Trazem na bagagem o novo álbum, American Dream, editado em setembro de 2017.

A banda nova iorquina que rapidamente ganhou projeção mundial após o lançamento do disco de estreia homónimo em 2005, que incluía os temas Daft Punk is Playing in My House ou Losing My Edge, é um dos grandes ícones da música eletrónica em todo o mundo.

Os LCD Soundsystem estiveram na última edição do Festival Paredes de Coura. Estrearam-se por cá em 2005, no Lux, e regressaram dois anos depois ao festival Super Bock Super Rock e em 2010 ao Alive.

O hat trick no Coliseu de Lisboa acontece no âmbito da digressão europeia da banda, que os vai levar a Inglaterra, Escócia, Alemanha e Luxemburgo.

Os bilhetes para a terceira data estão à venda e restam os de 35 euros.