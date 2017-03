Pub

Aviso vigora entre o meio-dia e as 18:00

Os distritos de Viana do Castelo e Braga estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, que pode ser forte e acompanhada de trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 18:00 de hoje.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro mais grave significa situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro céu geralmente muito nublado, aguaceiros, em especial durante a tarde, podendo ser por vezes fortes no litoral Norte durante esse período, queda de neve acima de 1400/1600 metros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada durante a tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes moderado a forte nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e descida da temperatura máxima.

No sul prevê-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado no sotavento algarvio, diminuindo de nebulosidade durante a tarde, vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes moderado a forte nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e descida da temperatura máxima, exceto na costa sul.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 11 e 18 graus Celsius, no Porto entre 12 e 16, em Viana do Castelo entre 10 e 16, em Vila Real entre 08 e 14, em Viseu entre 07 e 14, em Bragança entre 06 e 14, na Guarda entre 05 e 11, em Coimbra entre 11 e 17, em Castelo Branco entre 09 e 17, em Santarém entre 12 e 20, em Évora entre 09 e 20, em Beja entre 09 e 19 e em Faro entre 11 e 21.