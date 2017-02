Pub

Uma empresa belga deu a possibilidade aos funcionários de aderirem a esta tecnologia. Pelo menos nove aderiram

A empresa belga NewFusion decidiu substituir os cartões de identificação dos funcionários por microchips implantados na mão. É lá que está a informação relativa aos dados pessoas do colaborador e é com ele que este consegue aceder às instalações e ao computador.

Este chip de identificação por radiofrequência (RFID, do inglês radio-frequency identification) custa 100 euros à empresa, é do tamanho de um bago de arroz e é implantado entre os dedos polegar e indicador. O procedimento é muito simples, mostra um vídeo partilhado no facebook.

Os funcionários da NewFusion, uma empresa de marketing e comunicação digital, puderam optar pelo cartão tradicional ou pelo chip, tendo nove deles dado feeback positivo à empresa.

Já antes, outras empresas aderiram a esta tecnologia. Estima-se, segundo o Daily Mail, que existam atualmente cerca de 10 mil pessoas em todo o mundo com microchip implantado.

Este tipo de dispositivo é o utilizado na identificação de animais, mas também está presente em muita tecnologia, como alguns cartões bancários ou no mecanismo que põe o motor do carro a funcionar.