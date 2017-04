Pub

Vítima será um sem-abrigo de nacionalidade ucraniana

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as causas da morte de um homem encontrado hoje junto a uma viatura em Loulé, disse à Lusa fonte daquela polícia.

De acordo com a edição 'online' do Jornal de Notícias, o cadáver apresenta escoriações no corpo e a vítima terá nacionalidade ucraniana.

Os investigadores da PJ estão no local a recolher informações, adiantou a mesma fonte, remetendo esclarecimentos adicionais sobre o caso para um momento em que já existam dados que possam ajudar a perceber o que se passou e se se trata de um crime ou não.