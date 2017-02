Pub

Pier 69 Studio encheu para ver as propostas da designer portuguesa que desfilou pelo Portugal Fashion em Nova Iorque

Katty Xiomara apresentou ontem em Nova Iorque a coleção para o próximo outono-inverno. A criadora portuguesa regressou ao palco do Pier 69 Studio com 45 coordenados, seis meses depois de ter pisado pela primeira vez esta passerelle, com o apoio do Portugal Fashion. Este é o sexto desfile da designer que diz ter nas apresentações um instrumento essencial para a notoriedade da marca. "O aumento das reações sente-se logo a seguir aos desfiles, existem sempre contactos, pessoas que pedem determinadas peças, que acabam por aderir e seguir-nos. O desfile cria um grande buzz que acorda quem não estava tão atento e que de outra forma não olharia para nós", afirma a criadora. Por outro lado, esta divulgação estreita os laços com os pontos de venda na cidade: é uma "forma de lhes dizer que não estão sozinhos, que investimos na promoção da marca".

As criações de Xiomara desfilaram ontem em Nova Iorque | Ugocamera/Portugal fashion Facebook

Twitter

Para esta coleção, Xiomara regressou ao tema que lhe é caro: o romantismo. É por isso que aparecem materiais como o tule, o brocado sem brilhos, as golas com colarinhos ajustados ao pescoço, as estolas de pelo, os folhos. Há depois uma aposta na sobreposição de texturas, criando visuais muito diferentes: vestidos transparentes, saias inteiramente cobertas por palhetas de cor, casacos plissados e brilhantes. Xiomara sabe que não existe apenas uma mulher e por isso não cria para um tipo de corpo em particular. "Tem também diferentes silhuetas, não se concentra numa única, que vão desde o oversize até à peça extremamente justa", diz a criadora.

As criações de Xiomara desfilaram ontem em Nova Iorque | Ugocamera/Portugal fashion Facebook

Twitter

As criações de Xiomara desfilaram ontem em Nova Iorque | Ugocamera/Portugal fashion Facebook

Twitter

Cromaticamente, a designer criou uma espécie de ilusão ótica. "A paleta parece abrangente: concentra-se nos azuis, no preto, nos tons brilhantes do prata e dos nacarados. E depois temos alguns tons quentes, os taupe, os beges e os vermelhos-madeira, quase rosa. Há um crescendo. A coleção é apresentada começando pelos tons mais neutros e vai crescendo chegando até ao preto", disse ainda nos bastidores.

Nesta coleção foi ainda possível apreciar o extremo cuidado na qualidade de materiais e acabamentos. Para Katty esse é um dos pontos mais fortes da marca, a par da criatividade, e uma das razões de decisão de compra em mercados como o americano. Há ainda que salientar um pendor narrativo da coleção, apesar da diversidade. Uma ilustração que faz lembrar os desenhos de um conto infantil clássico é repetida por várias peças de diferentes materiais e a distintas alturas do corpo das manequins. Xiomara diz que "o universo misterioso da floresta e as suas criaturas, o dramatismo da noite e a interminável esperança do dia" foram o ponto de partida para a coleção outono-inverno 2017-18, que dá pelo nome de Amores Impossíveis, mas Dissociáveis.