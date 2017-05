Pub

Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel e Alcoutim, no distrito de Faro, apresentam esta quarta-feira risco 'muito elevado' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Setúbal, Beja e Santarém em risco 'elevado' de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre 'Reduzido' e 'Máximo'.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13.00 em cada dia, relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Instituto prevê para esta quarta-feira nas regiões do norte e centro céu geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade durante a tarde, períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência nas regiões do litoral a partir do meio da tarde e condições favoráveis à ocorrência de trovoada nas regiões do interior.

A previsão aponta para vento fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se de noroeste a partir da tarde e intensificando para moderado a forte, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, no litoral e nas terras altas, neblina matinal em alguns locais do litoral e descida de temperatura, em especial da máxima.

No sul prevê-se períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e de trovoada no interior do Alentejo durante a tarde.

O IPMA prevê ainda vento fraco a moderado de noroeste, tornando-se moderado a forte, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora, no litoral oeste e nas terras altas a partir da tarde e pequena descida de temperatura.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 14 e 25, no Porto entre 13 e 21, em Vila Real entre 10 e 23, em Viseu entre 09 e 22, em Bragança entre 13 e 24, na Guarda entre 08 e 20, em Coimbra entre 14 e 22, em Castelo Branco entre 13 e 28, em Santarém entre 13 e 27, em Évora entre 12 e 30, em Beja entre 13 e 30 e em Faro entre 18 e 31.