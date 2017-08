Pub

Mais de uma centena de bombeiros estão a combater as chamas na zona de Odiáxere

Um incêndio na freguesia de Odiáxere, Algarve, levou esta segunda-feira ao corte da Via do Infante na zona de Lagos mas, entretanto, a autoestrada (A22) já foi reaberta à circulação, apurou o DN junto da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

O corte da circulação nesta auto-estrada (A22) deu-se por precaução devido ao fumo, que reduz a visibilidade nesta zona.

O incêndio está a ser combatido por 137 bombeiros, 36 veículos e três meios aéreos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ao DN, o subcomandante operacional distrital Abel Gomes afirmou que a Via do Infante esteve cortada ao quilómetro 5.7, no sentido Lagos-Albufeira, e ao quilómetro 11.3, no sentido Albufeira-Lagos.

O incêndio ocorre numa zona de mato com alguns eucaliptos.

Em atualização