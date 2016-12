Pub

(ATUALIZADA com resposta da IKEA Portugal) Já se registaram cerca de 10 situações em vários países, o que levou a empresa a avisar que não pode garantir a segurança dos incumpridores

Quem decidir passar a noite dentro de uma loja Ikea poderá ter problemas com a justiça. O aviso é feito pela própria empresa sueca depois de se terem registado vários situações de adolescentes e jovens que conseguiram enganar a segurança e dormir nas lojas.

Um dos casos registou-se na Bélgica, em agosto. Dois adolescentes passaram a noite no interior de uma loja e filmaram tudo, depois de se terem escondido num roupeiro. O vídeo que mostra a aventura de "dois idiotas à noite no Ikea" está no Youtube e já foi visto quase dois milhões de vezes.

Mas já antes se haviam registado situações semelhantes, noutras lojas e noutros países. Segundo a porta-voz da empresa sueca, citada pela agência noticiosa Associated Press, houve pelo menos 10 incidentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Japão, Austrália e Polónia.

No passado fim de semana, duas adolescentes de 14 anos fizeram o mesmo em Malmo, na Suécia, e foram apanhadas. Por serem tão novas, a empresa não apresentou queixa na justiça, e tentou resolver a questão com a família. Mas deixou o aviso: quem o fizer no futuro está a invadir propriedade privada e pode ter problemas legais.

No Youtube multiplicam-se os vídeos deste tipo de situações, que se transformou num desafio: passar 24 horas no Ikea. A empresa diz não perceber a piada de passar a noite numa loja.

Contactada pelo DN, a IKEA Portugal informou que não tem registo de um caso deste género em Portugal.

"De qualquer forma, ficamos contentes por saber que as pessoas se interessam pela IKEA e procuram ter novas experiências nas nossas lojas", acrescenta a nota enviada ao DN. "No entanto, a segurança é uma prioridade para a IKEA. Após o horário de funcionamento da loja não conseguimos assegurar a segurança das pessoas e, por isso, não permitimos este tipo de atividades".