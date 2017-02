Pub

Presidente da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional diz que sistema prisional "foi votado ao abandono pelo Estado".

A Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional considerou hoje que a evasão de três reclusos do Estabelecimento Prisional (EP) de Caxias é fruto da "dramática falta de guardas prisionais".

Para o presidente da associação, Mateus Dias, o que aconteceu esta madrugada no Estabelecimento Prisional de Caxias "é o reflexo das más condições em que se encontra o sistema prisional", que, na sua opinião, "foi votado ao abandono pelo Estado".

"Há uma situação dramática de falta de guardas prisionais. Pelas contas da associação faltam pelo menos mais 1.200 guardas nas cadeias portuguesas, um alerta que temos vindo a fazer há cerca de oito anos", disse à agência Lusa.

A desativação de algumas torres de vigia em várias cadeias por falta de efetivos é um dos exemplos dado por Mateus Dias.

"Não é possível fazer rondas completas, nem ter todas as torres ativas se não houver meios humanos suficientes", frisou o dirigente sindical, adiantando que no EP de Caxias há torres de vigia desativadas.

O Ministério da Justiça esclareceu entretanto que as duas torres de vigia no estabelecimento prisional de Caxias próximas do local por onde esta madrugada se evadiram os três reclusos "se encontravam ativas" no momento da fuga.

Segundo Mateus Dias, a fuga dos três reclusos também foi facilitada pelo facto de o EP de Caxias não ter condições adequadas para ser uma cadeia, situação já confirmada num estudo sobre o parque penitenciário português.

"O EP de Caxias já devia estar encerrado. É um forte militar adaptado sem condições estruturais para ser uma cadeia. Não tem condições de habitabilidade para os reclusos nem para os guardas", alertou.

Três reclusos, dois chilenos e um português fugiram esta madrugada do Estabelecimento Prisional de Caxias, concelho de Oeiras, através da janela da cela que ocupavam.

Em comunicado, a Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais informou que os evadidos são dois cidadãos chilenos, com 29 e 30 anos, e um português com 30 anos e que "se encontravam presos a aguardar julgamento por crimes de furto e roubo".

A fuga mereceu a instauração de um processo de averiguações, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção Geral".