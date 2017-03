Pub

Temperaturas vão subir até aos 26 graus. Mas será por pouco tempo...

O fim de semana vai ser marcado pelo bom tempo com temperaturas máximas a chegar aos 26 graus Celsius, mas a chuva regressa na próxima semana, disse à agência Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

"Hoje e amanhã [sexta-feira] ainda vamos ter um cenário com alguma instabilidade, prevendo-se aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada na região Sul, em especial no Algarve, e que levou à emissão de aviso amarelo para o distrito de Faro. Contudo, o cenário muda no fim de semana", explicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, no fim de semana prevê-se uma melhoria do estado do tempo em todo o território, prevendo-se temperaturas máximas de 24/25 graus, podendo atingir os 26 [em Santarém].

"Vamos ter uma subida principalmente no sábado. No domingo, as variações vão ser diferentes em função da região, mas mantém-se temperaturas de primavera. (...). As mínimas apesar de tudo vão ser baixas nas regiões do interior, o que significa que as noites ainda estão frias e precisamos de casaco ao início da manhã e final do dia", disse.

No que diz respeito ao início da próxima semana, a meteorologista do IPMA adiantou que a tendência é para uma nova mudança no estado do tempo.

"Há uma tendência para mudança na segunda e terça-feira, prevendo-se o regresso da chuva e uma descida das temperaturas. Vamos para valores mais típicos de inverno numa semana em que começa a primavera", disse.

Segundo Ângela Lourenço, na próxima semana prevê-se o regresso da chuva e descida gradual das temperaturas até sete graus entre segunda e quarta-feira.

"O dia mais frio deverá ser quarta-feira e depois estabiliza. Mas ainda há muita incerteza", concluiu.