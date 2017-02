Pub

Miguel Vieira e Katty Xiomara estão a apostar forte no mercado americano e o Portugal Fashion apoia mais uma vez os desfiles dos criadores de moda portugueses durante a Semana de Moda de Nova Iorque

Esta terça-feira, dia 13, começa a embaixada portuguesa na moda americana. O desfile de Katty Xiomara é o primeiro a ter lugar num evento paralelo à New York Fashion Week. No calendário oficial estão nomes gigantes da moda internacional como Jeremy Scott e Calvin Klein e arrivistas como Aniesa Hasibuan que no ano passado encheu as páginas dos jornais americanos por ser a primeira criadora de moda a apresentar uma coleção com hijabs em todos os coordenados e que se espera que repita a dose. E embora esta iniciativa da moda americana tenha este ano conhecido baixas de peso como Kenzo, Vetêments e Rodarte, continua a ser na Big Apple que se movimenta grande parte da elite da moda. É de esperar ver, por exemplo, Anna Wintour, a diretora da revista Vogue que acaba de celebrar 125 anos, na fila da frente de alguns desfiles.

À volta da agenda organizada pela associação de moda com maior visibilidade dos Estados Unidos e que move uma peregrinação semestral de jornalistas, bloggers e compradores de topo, surgem todos os anos eventos satélites que ganham maior relevo consoante a localização, os desfiles e os especialistas que conseguem atrair. É num dos melhores palcos laterais que os designers de moda portugueses desfilarão - os Pier 59 Studios, no porto de Chelsea. Ao longo dos sete dias que dura a New York Fashion Week a empresa que explora estes antigos estaleiros navais em Chelsea diz conseguir uma média de 10 mil visitantes.

Esta é a segunda vez que Portugal pisa o palco dos Pier 59 Studios. Em setembro de 2016, Miguel Vieira dizia ter realizado um sonho ao fazer desfilar uma coleção na cidade que nunca dorme. Xiomara afirmou que a exposição que lhe dá um evento como este é muito significativa para melhorar o negócio em território americano. Em 2017, os dois designers regressam a Nova Iorque para mostrar as coleções para o próximo outono/inverno, numa opção que é evidente para o Portugal Fashion. A estratégia de consolidação destes nomes portugueses no mercado americano servirá como vanguarda para a expansão da moda portuguesa no novo continente.

O diretor de comunicação do Portugal Fashion, Rafael Alves Rocha, afirma que não há nenhum impedimento à internacionalização de outros criadores do line up da organização mas que "estes eram as apostas certas" para uma presença que a associação de moda quer forte e coerente. A seleção dos dois criadores relaciona-se com o mercado já existente em Nova Iorque. "A Katty Xiomara já vende cá há anos," diz Rafael Alves Rocha na Big Apple, tem uma agente que faz trabalho o ano inteiro e nós queremos fazer o mesmo com o Miguel Vieira. O Miguel tem a sua coleção júnior em algumas lojas multimarca e a nossa intenção é apoiá-los nesse trabalho."

A estratégia de internacionalização do Portugal Fashion a longo prazo, com a escolha de designers de acordo com o gosto e a distribuição existente em cada país (Rafael Alves Rocha diz ser essa a razão Alexandra Moura, por exemplo, apresentar a sua coleção em Londres na próxima semana) não exclui a presença de designers portugueses no calendário principal da New York Fashion Week. "Estamos cá para isso e para criar negócio para a indústria da moda portuguesa," refere.