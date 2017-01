Pub

Piloto do aparelho da United Airlines comunicou falta de óleo no motor

Um avião da Unites Airlines aterrou esta madrugada de emergência no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, avança o Correio da Manhã. A bordo do voo, que fazia a ligação entre Nova Iorque, Estados Unidos, e Barcelona, Espanha, seguiam 151 passageiros e 8 tripulantes.

De acordo com a mesma fonte, o piloto comunicou problemas técnicos, nomeadamente falta de óleo no motor. A aterragem decorreu sem incidentes, mas os bombeiros estavam de prevenção para qualquer eventualidade.

Os passageiros estão em segurança e aguardam um novo voo.