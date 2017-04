Pub

Operações começaram a 4 de abril

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) desencalhou do rio Guadiana a caravela Boa Esperança. As operações começaram a 4 de abril e foram coordenadas pelo Capitão do Porto de Vila Real de Santo António.

A caravela encalhou a cerca de 4 milhas a jusante de Alcoutim.

Devido às dimensões da caravela, as operações de reflutuação apenas foram efetuadas no dia 5 de abril, pela manhã.

Na operação, a Autoridade Marítima Nacional viu também envolvidos três elementos da Estação Salva-vidas de Vila Real de Santo António. Existiu também a ajuda de uma embarcação e dois agentes da Polícia Marítima da mesma localidade.

Não houve vítimas a registar, segundo a página oficial da AMN.