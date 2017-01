Pub

Um catamarã oriundo do Barreiro embateu esta manhã quando atracava no Terreiro do Paço

O catamarã Antero de Quental embateu hoje, às 8.39, no cais do Terreiro do Paço, em Lisboa, quando fazia manobras para atracar, confirmou ao DN fonte da Polícia Marítima.

O barco fazia a ligação entre o Barreiro e o Terreiro do Paço. Fonte do INEM indicou que há 26 feridos, a maioria relacionados com fraturas, mas nenhum em situação crítica, estando ainda as equipas no local a avaliar a situação.

À Lusa, o comandante da Polícia Marítima de Lisboa avançou que do acidente resultaram 33 feridos.

Fonte do centro de controlo do Terminal do Terreiro do Paço confirma que o acidente fez vários feridos, que estão a ser retirados de maca.

A embarcação em causa é da empresa Transtejo e operada pela Soflusa. Tem capacidade para 600 passageiros.

