Colisão aconteceu na zona do Cais de Sodré, no cruzamento entre a Avenida Ribeira das Naus e o largo do Corpo Santo

Um autocarro colidiu, esta tarde, com um elétrico, na zona do Cais de Sodré, em Lisboa. O acidente causou dez feridos ligeiros, que foram assistidos no local pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

A informação foi confirmada ao DN pelos Sapadores de Lisboa. O acidente ocorreu pelas 17.50, no no cruzamento entre a Avenida Ribeira das Naus e o Largo do Corpo Santo.

Foram deslocadas para o local cinco viaturas e 17 homens, meios que ainda permanecem no terreno, em trabalhos de remoção e limpeza.

No local estiveram também várias ambulâncias do INEM.

