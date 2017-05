Pub

Cronista tinha reclamado que a tolerância de ponto pela visita do Papa lhe dificultava a vida, pois não tinha onde deixar as crianças

O primeiro-ministro tinha prometido e, desta vez, cumpriu. Após o cronista João Miguel Tavares ter escrito, num texto no jornal Público, que por causa da tolerância de ponto desta sexta-feira a propósito da visita do Papa -- que levou ao encerramento das escolas -- ficava sem sítio para deixar os filhos, António Costa respondera-lhe a dizer que ficava com as crianças. E assim foi.

João Miguel Tavares "entregou" os três filhos no Palácio de São Bento esta manhã, que foram pessoalmente recebidos por António Costa, como atesta a fotografia que o escritor publicou no Facebook.

Na crónica que deu origem ao encontro, Tavares escreveu, em jeito de carta aberta ao primeiro-ministro: "As tolerâncias de ponto não me assistem. Já os meus filhos, pelo contrário, frequentam escolas públicas. Desta confluência de factos resulta que eu vou ter de trabalhar na sexta-feira enquanto as minhas crianças não vão ter aulas, não têm ninguém para ficar com elas em casa, e ainda são muito novas para irem peregrinar sozinhas em direção a Ourém".

Costa, conta o cronista esta sexta-feira, respondeu: "Mandou-me um email muito simpático a dizer que se eu tinha assim tantos problemas [por causa da tolerância de ponto], ficava com as crianças de manhã, porque à tarde ia para a visita do Papa", descreveu João Miguel Tavares àquele jornal.

Assim, ao contrário de muitos milhares de pais que esta sexta-feira se depararam com o mesmo problema de terem de trabalhar e não haver escolas públicas abertas, o cronista teve o seu problema resolvido.