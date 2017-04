Pub

Estas são algumas das novidades que serão abordadas no Portugal eHealth Summit, que decorre entre terça e quinta-feira em Lisboa. Boletins de vacinas vão passar a ser digitais em todo o País.

Exames médicos sem papel e credenciais pedidas por telefone. Estas são duas das novidades na área da saúde que serão abordadas no Portugal eHealth Summit, que decorre entre terça e quinta-feira em Lisboa e contará com a participação de mais de 8 mil pessoas, segundo estimativas dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

O objetivo é que no segundo semestre os médicos de família já possam receber por via eletrónica os resultados das análises laboratoriais prescritas ao doente e feitas em entidades convencionadas, por exemplo.

Henrique Martins, presidente dos SPMS, explicou à agência Lusa que uma das ideias centrais do Portugal eHealth Summit é reunir todos os agentes interessados no "uso do digital para transformar a saúde", sejam utentes, profissionais de saúde, empresários, autarquias ou organismos públicos.

Outro dos projetos é a progressiva substituição e modernização do software dos centros de saúde, para permitir, por exemplo, o registo eletrónico dos boletins de vacinas e possibilitar a qualquer médico aceder à vacinação de um utente em todo o SNS.

Durante três dias, esta iniciativa vai reunir especialistas nacionais e internacionais, envolvendo a academia, empresas empreendedoras, startups, ordens profissionais, sociedades científicas, associações de doentes, outras entidades da administração pública e representantes da área da investigação e financiamento em saúde.