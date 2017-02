Pub

Líderes de três famílias políticas no Parlamento Europeu (PE) - Partido Popular Europeu (PPE), Socialistas e Democratas (S&D) e a dos Liberais (ALDE) recusam escolha de Trump

A eurodeputada Ana Gomes (PS) disse hoje esperar que o embaixador designado por Washington para a União Europeia (UE), Ted Malloch, seja 'chumbado' pelo Senado, considerando "inaceitável" a sua vinda para Bruxelas.

"O embaixador foi designado e ainda tem que passar por uma confirmação no Senado, que espero que não aconteça, é inaceitável", disse Ana Gomes, em declarações à Lusa, lembrando que Malloch disse numa entrevista acreditar que "o euro pode colapsar no próximo ano, ano e meio" e considerou que o 'Brexit' vai resultar no fim da UE, que comparou à ex-União Soviética.

Malloch fez "declarações inaceitáveis" sobre a UE, salientou a deputada europeia, que se associou à iniciativa lançada pelo seu colega de grupo político, o alemão Jo Leinen, de rejeição do embaixador, caso a nomeação se confirme.

Líderes de três famílias políticas no Parlamento Europeu (PE) - Partido Popular Europeu (PPE), Socialistas e Democratas (S&D) e a dos Liberais (ALDE)- associaram-se também a Leinen Facebook

Twitter

O deputado alemão interveio, na quarta-feira, perante o plenário do PE, pedndo ao presidente do parlamento, Antonio Tajani, que contacte os líderes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia para que recusem a acreditação de Malloch.

"O senhor Malloch revelou uma extrema hostilidade para com a UE e a ideia nuclear da integração europeia. Penso que deveria ser declarado 'persona non grata' em Bruxelas", disse Leinen.

Os líderes do PPE, S&D e ALDE escreveram na quinta-feira a Donald Tusk e Jean-Claude Juncker pedindo-lhes que se recusem a receber as acreditações do embaixador norte-americano, caso este seja confirmado no cargo.

O que diz Portugal?

O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou hoje que quando chegar a altura, a União Europeia vai pronunciar-se quanto ao nome escolhido pelo Presidente Donald Trump para embaixador dos Estados Unidos em Bruxelas.

No final de uma cerimónia de apresentação da estratégia da Ação Cultural Externa, Augusto Santos Silva foi questionado pelos jornalistas quanto à decisão do Presidente norte-americano de apontar o nome de Ted Malloch, um homem que prenuncia o colapso do euro, para embaixador dos Estados Unidos na União Europeia.

"Quando as autoridades americanas apresentarem um nome do embaixador ou da embaixadora que pretendem colocar em Bruxelas, competirá à União Europeia, através da Comissão Europeia e do Conselho, dar ou não o 'agrément' a essa pessoa, portanto quando chegar essa altura, logo se verá", disse.