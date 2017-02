Pub

Número reduzido de mulheres na gestão e fiscalização de empresas leva Governo a propor quotas para setor público e cotadas até 2020. Proposta de lei discutida no Parlamento no dia 16

As mulheres estão em número reduzido nos conselhos de administração das 46 empresas cotadas em bolsa - são 12,41%. Apenas uma empresa, a Galp Energia, é presidida por uma mulher e há 13 que quando reúnem os seus conselhos de administração e órgãos de supervisão só o fazem de fato e gravata.

Falhada a autorregulação, o governo avança agora com uma proposta de lei que define o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das empresas do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa e vai a discussão no Parlamento na quinta-feira, dia 16.

A proposta define um limiar mínimo de pessoas de cada sexo nas administrações do setor público, com 33,3% a partir de 1 de janeiro do próximo ano, e 20% nas cotadas em bolsa, na mesma data, atingindo o 1/3 a partir de 2020. Recordando os "longos anos" de incentivos à autorregulação (ver entrevista), o ministro adjunto, Eduardo Cabrita, sublinhou ao DN que "é necessário ir mais além": "Temos uma única empresa cotada em bolsa presidida por uma mulher. Se pensarmos que as mulheres são a maioria das doutoradas e são uma componente significativa dos quadros superiores das empresas."

Os números atuais falam por si. No setor empresarial do Estado, há 28% de mulheres nas administrações das empresas e 25% nos órgãos de fiscalização. "Estamos bastante mais perto do resultado", diz o ministro: 30 destas 84 empresas (35,7%) cumprem o limiar de paridade, contando com 33% ou mais de mulheres nos seus conselhos de administração, de acordo com um levantamento feito pelo gabinete de Cabrita. Nas empresas do setor local, a percentagem global de mulheres desce para 21% (15% de presidentes, ou seja, 23 em 155 empresas; e 24% de vogais). É nas 46 empresas cotadas em bolsa que os números são mais desoladores 12,41% nos conselhos de administração e 11,92% nos órgãos de supervisão. E há as tais 13 empresas que não têm uma única mulher como presidente, nos conselhos de administração e nos órgãos de supervisão.

O presidente do Novo Banco, António Ramalho, que há muito defende uma maior paridade na gestão e liderança das empresas, notou ao DN que a prioridade seria uma "autorregulação que devia potenciar todos os talentos". Mas, contrapõe, há muitos outros "instrumentos aceleradores" para chegar à paridade e "as quotas são um desses instrumentos". Exemplificando com a prática da sua instituição, que obriga que num processo de sucessão de dirigentes os dois géneros estejam representados, António Ramalho acha que não há tempo a perder nas empresas. "Já perdemos tempo de mais e talento de mais para precisarmos de longos períodos de transição", apontou.

Mónica Ferro, ex-deputada do PSD e investigadora do Centro de Estudos de Género do ISCSP, defendeu que os "decretos dão contributos muito importantes à mudança de mentalidades". Lembrando que o governo anterior negociou um compromisso com as empresas para estas progredirem para a paridade, Mónica Ferro disse que esta "é um imperativo".