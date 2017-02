Pub

Caso remonta ao início do ano. Mulher esteve desaparecida durante vários dias e foi salva pelas autoridades quando o ex-companheiro a tentava estrangular

O filho do homem detido em flagrante quando tentava asfixiar a ex-companheira, em Grândola, no início do ano, foi detido pela Polícia Judiciária. O jovem, de 18 anos, é suspeito de ter ajudado o pai no sequestro, que durou vários dias.

O caso remonta ao início do ano. Anabela Lopes, 37 anos, residente em Azinheira dos Barros, Grândola, esteve desaparecida durante vários dias até ter sido salva pelas autoridades quando o ex-companheiro a tentava estrangular. "Quando entrámos ele estava a asfixiar a mulher com uma braçadeira de plástico. Estava a tentar matá-la. Nós puxámos a mulher e cortámos a braçadeira", descreveu então ao DN o diretor da PJ de Setúbal, Vítor Paiva.

Paulo Roque não se conformou com a separação da mulher há um mês. No primeiro dia do ano, domingo, raptou-a de Grândola e levou-a num carro furtado para o Algarve e depois para Espanha, perto de Huelva, tendo depois regressado a casa, onde foi detido, a 6 de janeiro.

Agora, o filho do raptor também foi detido "pela presumível prática de um crime de sequestro agravado".

"No decurso da investigação, apurou-se que o detido terá desempenhado um papel de crucial importância no sequestro", de Anabela Lopes, diz um comunicado da PJ, segundo o qual o jovem detido "terá apoiado o seu progenitor".

O detido será hoje presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.