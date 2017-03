Pub

Governo enviou quadro síntese aos deputados da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças

A maioria das 20 declarações com transferências para offshores que ficaram ocultas diz respeito a transferências feitas em 2014 - o ano em que o BES colapsou (agosto).

Um quadro da Autoridade Tributária transmitido aos deputados da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças - e ao qual o DN teve acesso - revela que as transferências ocultas de 2014 foram 14.

A maior parte das declarações revelando essas transferências de 2014 - doze - chegou à AT em 2015, entre julho e novembro. Mas houve duas que só chegaram em 2016 (30 de maio e 8 de junho).

Nas quatro declarações que chegaram à AT em 2016, uma relativa a transferências feitas em 2012, outra relativa a transferências feitas em 2013, e duas reportando transferências de 2014. A declaração que reporta transferências feitas em 2012, submetida à AT em 7 de junho de 2016, é que aponta o valor mais alto de todos: quase 2,8 mil milhões de euros.

O quadro revela também, por ano das declarações reportando as transferências, os valores que ficaram fora do "radar" da AT para efeitos de inspeção fiscal:Uma declaração de 2013 com transferências totalizando 600 mil euros (feitas em 2012); uma em 2014, com transferências do ano anterior, de 2,9 mil milhões de euros; 14 declarações submetidas à AT em 2015, a maior parte relativas a transferências feitas em 2014, num total de 3,7 mil milhões de euros; e quatro declarações feitas em 2016, reportando transferências de 2014, 2013 e 2012, totalizando 2,8 mil milhões de euros.

A comissão parlamentar de Orçamento e Finanças ouve esta tarde a atual diretora-geral da AT, Helena Borges.