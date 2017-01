Pub

As interrupções de eletricidade programadas para este domingo em alguns concelhos do país para realizar trabalhos na rede serão muito curtas, entre três e quatro minutos, garante a empresa

A EDP Distribuição disse hoje que as interrupções de eletricidade programadas para este domingo em alguns concelhos do país para realizar trabalhos na rede serão muito curtas, entre três e quatro minutos, e em ruas específicas.

"A maioria destas ações são realizadas com recurso a geradores cujas ligações e desligações geram interrupções de curta duração - três ou quatro minutos", afirmou a empresa em comunicado enviado à Lusa, referindo que nos avisos sobre os cortes energéticos disponíveis no seu portal na Internet (na área 'Interrupções de Energia') estão identificadas as ruas específicas em que se realizarão os trabalhos.

De acordo com um anúncio publicado ontem no DN, os cortes agendados e os horários em causa são os seguintes:

Concelho de Coimbra

União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades: Qt.ª de Santa Apolónia: Trav. R. F. de Almeida, Lt., Prct. R. Alves Redol, Lt, e R. José Régio, Lt. (das 7.30 às 10.30 horas).

Concelho de Figueira da Foz

Freg.ª de S. Pedro: Cabedelo: R. António Santos, R. Luís Gonçalves Santiago, R. Adolfo Gonçalves Santiago e R. Cabedelo, Cova: R. Bela Vista e R. Hospital, Gala: R. ETAR, R. Professor Marques Cadima, Praceta Santiago Mayor, R. Dr. João Bagão e R. Hospital, Morraceira: Beco Depósito de Gás, R. Morraceira, Mondeguinho, Estr. Morraceira, Moleiras, R. Major Humberto Cruz, R. S. Julião e Estr. Nacional 109 (das 7.00 às 13.00 horas).

Concelho de Santo Tirso

Freg. Santo Tirso: R. da Portela, R. Comand. Abílio F. Oliveira, R. Portela, R. Frieira, R. Antero de Quental, R. Alexandre Herculano, R. António Sérgio, R. Fernando Pessoa, R. S. Bento da Batalha, Lug. Cruzinha, R. Mulatinhos, R. Sol, Lug. Mulatinhos, R. Vau, R. Alegria, R. Cruzinha, Trav. Mulatinhos, R. Friães de Baixo, R. Norte, R. Egas Moniz, Trav. Portela, R. Colónias (das 8.30 às 9.00 horas).

Concelho da Trofa

Freg. Coronado (S. Mamede do Coronado): Água Levada: R. Vale do Coronado, Coronado (S. Mamede Coronado): R. Dr. David Assoreira, R. Breto, Trav. Vale Coronado, R. do Pinto, R. Vale Coronado, R. P.e Bartolomeu S. Lima, Vila Coronado: Lugar Vila (das 10.00 às 10.30 horas).



Concelho de Azambuja

Freg.ª de Aveiras de Cima: R. Amarelas, Trav. Tambor, R. Primavera, R. Tambor, Trav. Ernesto Couceiro, Trav. Barrabel, Trav. Solar Rapazes, R. Barrabel, Trav. Carril, R. Milhariça, R. Meio, Trav. Joaquim Adrião Santos, Trav. Rosa, Trav. António Porto Ferreira, Trav. Ponte, Trav. Figueira, R. Carrasco, R. Corriola Baixo, Trav. Manuel Baião Vitório, R. Cant. Fonte Santa, Trav. Narciso, Trav. José da Costa, R. Fonte Santa, Trav. Julião, Trav. Texugo, Trav. Franc. Seabra Pratas, R. Serrada, Área Serviço Av. Cima, R. Carrasco, R. Ameixoeira, R. 25 de Abril, Trav. Férrea III, R. Alto Moinho, R. António Amaro Santos, Beco Lamas, Trav. Ameixoeira, Trav. Férrea, Trav. Domingos Soares Adrião, R. Férrea, Trav. Goucha, Trav. Férrea I, R. Relógio, Trav. Fonte Santa, Nó de Aveiras Cima, Qt.ª Carioca - V. Fojo, R. Fonte Santa, R. Cantinho Fonte Santa, Casal Relógio, Trav. Férrea II, R. Domingos Soares Adrião, R. Moinho Novo, Freg.ª de Vale do Paraíso: Casal Vale Fojo, Trav. Pinhal Malta, Qt.ª Vale Mourão (das 7.00 às 13.00 horas).

Concelho do Cartaxo

Freg.ª de Pontével: R. 1º de Maio (das 7.00 às 13.00 horas).

Concelho de Ferreira do Zêzere

Freg.ª de Ferreira do Zêzere: R. Dr. Francisco Sá Carneiro (das 6.00 às 13.00 horas).

Concelho de Tomar

Freg.ª de S. Pedro de Tomar: R. Alegria, Freg.ª de Paialvo: R. Principal, Freg.ª de Tomar (S. João Batista): R. Leiria, Qt.ª Anunciada, R. Alexandre Herculano, R. Pé Costa Baixo, R. Serpa Pinto, R. Quental, Largo Pelourinho, R. Sacadura Cabral, Sítio Jardim Várzea Pequena, R. Dr. Joaquim Jacinto, Av. Dr. Cândido Madureira, R. Pé Costa Cima, Trav. Quental, Av. Dr. Vieira Guimarães, R. Camarão, R. Dr. Sousa, R. Gil Avô, Av. Marquês Tomar, R. São João, Esc. Alto Piçarra, Praça República, R. Pedro Dias, Trav. Arcos, R. Infantaria 15, R. Teatro, Edif. Sacor - R. Aurora Macedo, R. D. Aurora Macedo, R. João Carlos Everard, R. Moinhos, R. Silva Magalhães, Sítio Mouchão, Av. Marquês Tomar, Bl., Trav. Gil Avô, Praceta Olivença (das 6.00 às 13.00 horas).

Concelho de Lisboa

Zona Urbana: R. Qt.ª Jacinto, Tpda. Ajuda, Bairro Alvito, Casal Alvito, Parque Florestal de Monsanto, Estr. Alvito (das 8.00 às 8.30 horas e das 14.00 às 14.30 horas).



Concelho de Albufeira

Freg.ª de Albufeira: Urb. Vila Rosal Fase 2 (das 8.00 às 11.00 horas).

As interrupções programadas para este domingo destinam-se a que a EDP Distribuição possa fazer trabalhos na rede elétrica que "não se podem realizar com a mesma em tensão", sobretudo ligações de novas infraestruturas ou reparação de equipamentos.

Os concelhos afetados pelos cortes energéticos deste domingo são Coimbra, Santo Tirso, Trofa, Azambuja, Cartaxo, Lisboa e Albufeira, sendo que os trabalhos inicialmente programados para Figueira da Foz, Ferreira do Zêzere e Tomar serão realizados posteriormente.

A EDP Distribuição sublinha que estas são atividades normais numa empresa de distribuição de energia elétrica.