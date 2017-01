Pub

Não foi emitido qualquer alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,2 abalou esta terça-feira o mar de Celebes, entre o sul das Filipinas e o norte da Indonésia, sem que tenha sido lançado alerta de tsunami.

"Segundo a informação registada, não há perigo de tsunami porque o sismo ocorreu a demasiada profundidade", indicou o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico num boletim com dados preliminares.

Este centro, com sede no Havaí, localizou o hipocentro a 626 quilómetros de profundidade.

Por seu lado, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica no mundo, classificou o abalo como sendo de magnitude 6,2 e situou-o a 629 quilómetros de profundidade e a 190 quilómetros de Tabiauan, no sul das Filipinas.

As Filipinas encontram-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas do globo onde se regista maior atividade sísmica.