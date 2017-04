Pub

Agente foi suspensa durante dois dias por ter ido colocar um penso higiénico enquanto fazia patrulha

Uma agente da guarda civil espanhola está a ser castigada por se ter ausentado do posto porque estava menstruada. A agente sofreu um processo disciplinar e recebeu uma suspensão de dois dias sem salário por ter ido à casa de banho durante 5 ou 10 minutos para colocar um penso higiénico.

O incidente ocorreu a 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, segundo o El País. A agente estava de serviço num carro patrulha, a realizar atividades rotineiras e de vigilância na rotunda de uma zona portuária, quando lhe apareceu a menstruação.

A mulher viu-se obrigada a "ir imediatamente a uma casa de banho pôr um penso higiénico para não sujar o uniforme nem o veículo oficial", conforme contou em sua defesa.

A casa de banho era a 300 metros do local e, quando a agente regressou, encontrou o tenente da Guarda Civil junto ao carro. O superior fazia uma ronda de inspeção e repreendeu a agente.

"Não inventes desculpas, vais à casa de banho antes ou depois do ponto de controlo mas não durante", disse o tenente aos gritos, conforme outro polícia que assistiu à cena.

A agente pediu para falar com o capitão no mesmo dia para denunciar o comportamento do tenente, mas este recusou, dizendo que ela devia falar com o seu superior hierárquico: o tenente.

Cinco dias depois a agente voltou a tentar apresentar queixa do superior e foi informada mais uma vez de que, para o fazer, tinha de falar primeiro com o tenente. A agente assim o fez e, a 13 de março, disse ao tenente que o iria denunciar aos superiores.

Dois dias depois, a 15 de março, o tenente levantou um processo disciplinar contra a agente alegando que ela "não agiu em conformidade com as ordens recebidas" por se ter ausentado do posto.

A agente pediu, em resposta, que se ative um protocolo contra o assédio laboral na Guarda Civil.