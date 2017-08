Pub

Polícia de Forças especiais estão no local. Atacante em fuga

Uma pessoa morreu esfaqueada esta sexta-feira na cidade de Wuppertal-Elberfeld, no estado da Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha. Há relatos de pelo menos um ferido.

As autoridades estão à procura de um ou mais suspeitos. No local estão a polícia e as forças especiais.

Segundo o Sputnik, o incidente ocorreu numa loja. Não são conhecidos os motivos do incidente.