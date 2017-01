Pub

Francisco critica Donald Trump, mas afirma que não quer ser "profeta de calamidades"

Na conversa com o El País, publicada há pouco no site do diário espanhol, Francisco conta como o drama dos refugiados o marcou, principalmente quando um homem chorou no seu ombro por não ter conseguido salvar uma criança de 4 anos.

"O perigo em tempo de crise é procurar um salvador que nos devolva a identidade e nos defenda com muros", disse Jorge Bergoglio num momento da entrevista em que se falava dos populismos.

Foi esta a frase que o jornal decidiu chamar para título. Para o papa o "exemplo mais típico do populismo no sentido europeu da palavra" é o nazismo alemão.