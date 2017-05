Pub

Um drone da Força Aérea britânica interrompeu, na passada semana, uma execução pública do Estado Islâmico na cidade de Abu Kamal, no leste da Síria, já próximo da fronteira com o Iraque.De

acordo com informação avançada pelo Ministério da Defesa, citado pelo jornal The Guardian, uma equipa que estava a monitorizar a região apercebeu-se, a 9 de maio último, que uma multidão se estava a juntar numa das principais ruas da cidade.

"Dois prisioneiros algemados foram retirados de uma viatura, em frente à multidão, e tornou-se claro que o Daesh estava a organizar uma execução pública", adiantaram as autoridades britânicas, acrescentando que, face à impossibilidade de disparar sobre os terroristas que se preparavam para levar a cabo a execução, dada a presença de muitos civis, o drone disparou sobre um sentinela que se encontrava num telhado.

De acordo com o ministério a ação provocou a morte do homem e a fuga dos restantes membros do Estado Islâmico que se encontravam no local e levou a multidão a dispersar. A informação disponibilizada não esclarece, no entanto, qual o destino dos dois prisioneiros.