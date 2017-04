Pub

Media russos mostram imagens de videovigilância de um homem de meia idade que será o principal suspeito da polícia

Um homem de meia idade, com barba e com a cabeça coberta está a ser indicado pela polícia russa como o principal suspeito de ter provocado a explosão desta segunda-feira no metro de São Petersburgo, que matou pelo menos dez pessoas.

O indivíduo foi captado pelas câmaras de videovigilância a entrar na estação Petrogradskaya 20 minutos antes da explosão ocorrida após a estação Tekhnologichesky Institut.

Segundo o jornal russo Fontanka, citado pela Reuters, a polícia apela a que qualquer pessoa que tenha informações sobre este homem entre em contacto com urgência.

Também a estação de televisão Ren divulgou esta e outras imagens, nomeadamente o momento em que o suposto atacante entra na estação de metro.