O exército chinês publicou esta semana um vídeo em que exibe um dos seus mísseis de última geração, o DF-16, que tem capacidade para alcançar bases dos Estados Unidos da América no Japão.

As imagens difundidas pelo Exército de Libertação Popular (ELP), reproduzidas hoje pela imprensa estatal, mostram vários veículos a transportar mísseis, que o jornal assegura serem os Dongfeng DF-16.

Trata-se da terceira vez que a China expõe em público estes projéteis, após terem sido exibidos pela primeira vez durante um desfile militar celebrado em Pequim, em setembro de 2015, e ocorrem num momento de renovada tensão com os EUA e o Japão, devido ao conflito no Mar do Sul da China.

Os DF-16 são projéteis com alta precisão e um alcance superior a mil quilómetros, constituindo uma "ameaça" para as instalações militares no Japão, como a que os EUA mantêm em Okinawa, Taiwan e até Filipinas, destaca o jornal.