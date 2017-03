Pub

Miles Soloman identificou leituras erradas na Estação Espacial Internacional

Olhou para as folhas, que são "mais interessantes do que o que parecem", e percebeu que algo estava mal nas leituras dos sensores de radiação da Estação Espacial Internacional. Miles Soloman, de 17 anos, estudante em Sheffield, Inglaterra, entrou então em contacto com a NASA e informou-os do erro.

De acordo com o Daily Mail, Miles disse que foi "muito fixe" contactar com a NASA.

Aluno de exceção no liceu Tapton School, Soloman detetou o erro porque faz parte de um projeto do Institute for Research in Schools, em que os alunos trabalham com dados reais da NASA e da Estação Espacial Internacional.

No projeto, os alunos estudam dados genuínos medidos a cada quatro segundos para monitorizar os níveis de radiação no espaço durante o período de seis meses em que o astronauta Tim Peake esteve no espaço.

"Fui logo para o fim da lista e para os mais baixos níveis de energia que existiam", afirmou Miles. Acontece que onde deveriam estar zeros, estava "-1". Ou seja, estavam a ser recolhidos dados errados, porque "não pode haver radiação negativa".

A NASA não ficou de todo embaraçada por um jovem de 17 anos os ter corrigido. Bem pelo contrário, convidou Miles a ajudar a resolver o problema.

Larry Pinksy, professor na Universidade de Houston que trabalha com a NASA nesta mesma área, afirmou que a ajuda foi "muito apreciada".