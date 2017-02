Pub

Celina da Piedade, Jorge Benvinda, Pedro Gonçalves e Lena d'Água juntam-se a Viva La Diva, Salvador Sobral, Fernando Daniel e Deolinda Kinzimba na final do Festival RTP da Canção, no próximo domingo.

Estão conhecidas as oito canções que vão concorrer à final do Festival RTP da Canção, que decorre este domingo, cinco de março, com transmissão em direto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, numa cerimónia apresentada por Catarina Furtado e Sílvia Alberto, e que servirá também para celebrar os 60 anos da estação pública.

Na segunda semifinal exibida este domingo, as canções interpretadas por Celina da Piedade (Primavera), Jorge Benvinda (Gente Bestial), Pedro Gonçalves (Don't Walk Away) e Lena d'Água (Eu Nunca Me Fui Embora) foram, respetivamente, as que obtiveram uma melhor pontuação na combinação dos votos do júri e do público e passam, assim, à prova fase.

A estas juntam-se as quatro músicas finalistas na primeira semifinal, interpretadas por Viva La Diva, Salvador Sobral, Fernando Daniel e Deolinda Kinzimba. O vencedor, recorde-se, viaja até Kiev para representar Portugal na Eurovisão, no início de maio.