O Santander Totta foi, pelo sexto ano consecutivo, distinguido pela Euromoney como o melhor banco em Portugal na área de private banking. A revista inglesa avalia anualmente as instituições com os melhores serviços e produtos de banca privada em 70 países, através do "Euromoney"s Private Banking and Wealth Management Survey". Os vencedores são conhecidos na edição de fevereiro.

