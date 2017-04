Pub

Grupos de Pequim têm vindo à Europa comprar hotéis e companhias aéreas Portugal quer estar nesta rota de investimento

Só no ano passado saíram de Pequim 90 mil milhões de dólares (84,4 mil milhões de euros) para serem investidos em empresas europeias. Portugal também quer estar na rota deste investimento e, por isso, governo e Turismo de Portugal aproveitaram uma visita oficial à China para promover as concessões de património histórico do Estado. De lá saíram com boas expectativas perante o forte entusiasmo destes investidores.

