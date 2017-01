Pub

Supervisor terá decidido qual das propostas recomendar ao Governo para a venda do Novo Banco

O Banco de Portugal deverá emitir esta quarta-feira, ao final do dia, um comunicado sobre o processo de venda do Novo Banco. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias.

A confirmar-se esta informação, significa que o supervisor decidiu qual a proposta a recomendar ao Governo para a venda da instituição. As preferências recaem sobre a oferta do fundo norte-americano Lone Star, já que é o candidato com a proposta mais estabilizada e, logo, em melhor posição.

A outra oferta que chegou à reta final em condições de disputar o Novo Banco foi a apresentada pela Apollo e Centerbridge, já que os chineses da Minsheng, que chegaram a ser apontados como os grandes favoritos, ainda não conseguiram reunir as garantias bancárias exigidas - não terão conseguido superar as restrições à saída de capital da China. Mas este consórcio liderado pela Apollo já terá admitido ao Banco de Portugal e a Sérgio Monteiro, responsável pela venda, que precisava de mais uma semana para fechar os últimos detalhes da sua oferta - segundo escreveu o jornal online Eco, a Apollo terá pedido ao BdP mais tempo para terminar a due diligence ao Novo Banco, precisando de mais uma semana para o fazer.

O pedido de novo adiamento, porém, dificilmente será aceite. Por um lado, o BdP já queria ter tomado uma decisão final na última semana de 2016 pelo que será difícil convencê-lo de um novo adiamento numa venda já marcada por sucessivos adiamentos. Por outro lado, e provavelmente como fator mais determinante, adiar a data para uma decisão implicará perder o candidato com a proposta mais estabilizada: o Lone Star só mantém a proposta até hoje, 60 dias após a entrega das propostas.