Saída iminente de William Carvalho para o West Ham

Internacional português pode viajar ainda esta segunda-feira para Londres de forma a realizar exames médicos. Negócio ascende a um bolo total de 40 milhões de euros entre valores fixos e variáveis

William Carvalho está prestes a ser a anunciado pelo West Ham, clube inglês da Premier League onde milita outro português - o central José Fonte.

O DN sabe que o negócio evoluiu durante este domingo, de tal forma que parece não existir margem para um retrocesso. Ao que o DN apurou, William Carvalho pode viajar mesmo esta segunda-feira para Londres de forma a realizar exames médicos. Somente depois disso os dois clubes oficializarão a transferência do médio, que não alinhou na passada sexta-feira diante do Vitória de Setúbal.

Quanto a valores, o DN sabe que o bolo total será superior a 40 milhões de euros, mas isso não é indicativo de que o Sporting receba esse montante. E porquê? Porque existe um valor fixo que será ligeiramente superior a 35 milhões e depois existe uma verba que está dependente do rendimento do futebolista e do comportamento desportivo do West Ham.

Fonte do Sporting contactada pelo DN garantiu que "ainda" não está "fechado" o negócio. Ainda assim, o DN sabe que o futebolista foi avisado de que podia viajar para Londres esta segunda-feira.

Relembre-se que na edição impressa da última sexta-feira o DN noticiou que o futebolista já tinha chegado a um entendimento com o West Ham para um vencimento anual na ordem dos 2,5 milhões de euros livres de impostos, o dobro daquilo que aufere em Alvalade.

O West Ham, que tem no seu plantel o português José Fonte, tem-se reforçado bastante esta época, tendo já gasto neste defeso uma verba acima dos 45 milhões de euros.

Refira-se que William Carvalho vai, ao que tudo indica, ser a contratação mais cara da história do West Ham, pois o homem que detém esse título é o ganês André Ayew, contratado na época passada ao Swansea a troco de 24,10 milhões de euros.



Certo parece que será, pelo menos, a segunda venda mais cara da história do Sporting. A primeira ocorreu a época passada quando João Mário se transferiu para o Inter de Milão por 40 milhões de euros fixos mais cinco em variáveis.