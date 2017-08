Pub

Romenos são os opositores do Sporting no playoff. Para muitos continua a ser Steaua, mas o nome é outro

O Sporting está a 180 minutos de encaixar, sensivelmente, 20 milhões de euros. Para isso tem de bater o FCSB. Talvez este nome diga pouco ao leitor, mas se o alertarmos para o facto de esta ser a nova designação do clube que foi campeão europeu em 1986, à custa do Barcelona, e que já teve intérpretes ao seu serviço como Gheorghe Hagi ou mesmo László Bölöni, talvez percebamos que o nome não é tudo e que esta equipa, com mais ou menos letras no nome, tem um historial que incute respeito.

Verdade que em menos de 48 horas o Sporting foi bafejado pela sorte. Depois de ser milagrosamente cabeça-de-série, conseguiu afastar-se de formações teoricamente mais complicadas, como os alemães do Hoffenheim, os franceses do Nice, os endinheirados turcos do Basaksehir ou mesmo os suíços do Young Boys, que eliminaram o Dínamo de Kiev e já nesta pré-época golearam o Benfica por 5-1.

O Exército e Becali

Os últimos anos do FCSB (ou Steaua) não respeitam a sua história. O Steaua era o clube do Exército romeno desde a sua fundação, em 1947, mas em 2003, com a privatização, o Exército perdeu o controlo para o irascível empresário Gigi Becali, que depois quis registar a marca como sua propriedade. Obteve essa autorização, mas em 2013 o Supremo Tribunal de Justiça devolveu a propriedade ao Ministério da Defesa romeno. Com tantas divergências, o Steaua responde agora por FCSB, qualquer coisa como Futebol Clube Steaua Bucareste.

A sua equipa não tem uma estrela e o seu maestro é o português Filipe Teixeira, de 36 anos, contratado nesta época a custo zero aos também romenos do Astra. O futebolista mais utilizado no defeso é Júnior Morais, que em Portugal representou o Freamunde e que tanto é médio centro como lateral esquerdo.

Há dois anos sem ganhar o campeonato, o FCSB terminou a temporada passada em igualdade de pontos com o campeão Viitorul. Na terceira pré-eliminatória da Champions empatou em casa - a majestosa Arena Na?tional, com capacidade para 50 mil pessoas - com o Plzen a dois golos. Mas na República Checa goleou por 4-1. Na atual edição do campeonato tem duas vitórias e um empate. É terceiro, em igualdad com o Cluj (2.º).

Sem o élan de outros tempos, este é o melhor adversário que podia calhar ao Sporting para somar 20 milhões de euros aos seus cofres. Como? Dois milhões do playoff mais 12,7 da presença na fase de grupos. Se a isto juntarmos os direitos televisivos - a dividir com Benfica e FC Porto - e ainda os prémios relativos ao rendimento desportivo, a fasquia dos 20 milhões é até modesta.

Bruno de Carvalho deixa o banco

O presidente do Sporting anunciou ontem que vai passar a assistir aos encontros em Alvalade na tribuna e nos jogos fora nem se vai deslocar aos estádios dos adversários. Esta decisão, anunciou o Sporting em comunicado, tem que ver com a morosidade da justiça, quer em relação ao Benfica quer em relação a um recurso de um castigo já cumprido do dirigente leonino.