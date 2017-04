Pub

O Real Madrid retomou este sábado a liderança do campeonato espanhol de futebol ao derrotar em casa o Valência por 2-1, em jogo da 35.? jornada, com um golo de Cirstiano Ronaldo.

O internacional português adiantou os 'merengues' no marcador, aos 27 minutos, tendo perdido a oportunidade de ampliar a vantagem para a equipa da casa, ao falhar a conversão de uma grande penalidade aos 57 minutos.

A vencer pela vantagem mínima, o Real Madrid foi surpreendido pelo Valência, 12.° no campeonato, que igualou aos 82 minutos por Daniel Parejo. Valeu à equipa de Zinedine Zidane o golo decisivo do brasileiro Marcelo, aos 86 minutos.

A vitória deixa os madrilenos na liderança com 81 pontos, mais três do que o FC Barcelona, segundo classificado, que visita hoje o Espanyol no dérbi catalão. Os 'merengues' têm um jogo em atraso, frente ao Celta, em Vigo.

Antes, a Real Sociedad recebeu e venceu o Granada por 2-1, mantendo-se em sexto lugar, que abre caminho ao 'play-off' de acesso à Liga Europa.

O mexicano Carlos Vela inaugurou o marcador para a equipa da casa, aos 45 minutos, mas o colombiano Gustavo Ramos empatou a partida para o Granada. Juanmi, aos 85 minutos, assegurou a vitória à Real Sociedad.

O Granada, em alinham os portugueses Rui Silva e Rúben Vezo, é antepenúltimo, com 20 pontos, correndo o risco de cair para último em caso de vitória este fim de semana do Osasuna.